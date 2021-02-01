Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:32Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 102 965 855+382 036

Правительство прекратило закупки российского офисного софта

Правительство прекратило закупки российского офисного софта
Здание Дома правительства РФ
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство до конца 2022 года приостановило централизованные закупки российского офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд федеральных органов власти. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

Ранее постановление №658 запустило в 2018 году механизм централизованных закупок российского софта Минцифрой (офисное и антивирусное ПО) и Федеральным казначейством (ПО для бюджетного учета) для нужд федеральных госорганов. Теперь же до конца 2022 года приостанавливается действие положений, наделяющих Минцифру полномочиями по проведению таких закупок.

В ноябре 2020 года Минцифры предлагало не приостановить, а полностью отказаться от централизованных госзакупок российского офисного и антивирусного софта, поскольку практика таких закупок привела к негативным результатам: к сокращению сроков полезного использования софта.

В министерстве это связывали с недостаточно эффективным сбором информации о потребности органов власти в лицензиях антивирусного и офисного программного обеспечения, длительным сроком процесса передачи лицензий, отсутствием централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий на софт.

Практику централизованной закупки российского ПО для ведения бюджетного учета Минцифра предлагала сохранить без изменений.

Минцифра правительство Казначейство

Новости по теме

Новости

Песков заявил о большом количестве провокаторов на акциях 31 января

В Кремле не сочли массовыми задержания журналистов в воскресенье

Причиной отравления жителей Красноярска могла стать застоявшаяся вода

Дмитрий Медведев: считаю Навального политическим проходимцем, который стремится залезть во власть

Дмитрий Медведев: считаю Навального политическим проходимцем, который стремится залезть во власть

Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились

Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились

Путин поручил обеспечить права журналистов в регионах

В России коронавирус обнаружили еще у 17 648 человек

В России коронавирус обнаружили еще у 17 648 человек

К действующим в Рунете зарубежным IT-компаниям введут дополнительные требования

Доработанный законопроект о бэби-боксах планируют вновь внести в Думу

Доработанный законопроект о бэби-боксах планируют вновь внести в Думу

ОНК проверит жалобы на применение полицией электрошокеров во Владивостоке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');