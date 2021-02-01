Правительство прекратило закупки российского офисного софта

Здание Дома правительства РФ Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство до конца 2022 года приостановило централизованные закупки российского офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд федеральных органов власти. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

Ранее постановление №658 запустило в 2018 году механизм централизованных закупок российского софта Минцифрой (офисное и антивирусное ПО) и Федеральным казначейством (ПО для бюджетного учета) для нужд федеральных госорганов. Теперь же до конца 2022 года приостанавливается действие положений, наделяющих Минцифру полномочиями по проведению таких закупок.

В ноябре 2020 года Минцифры предлагало не приостановить, а полностью отказаться от централизованных госзакупок российского офисного и антивирусного софта, поскольку практика таких закупок привела к негативным результатам: к сокращению сроков полезного использования софта.

В министерстве это связывали с недостаточно эффективным сбором информации о потребности органов власти в лицензиях антивирусного и офисного программного обеспечения, длительным сроком процесса передачи лицензий, отсутствием централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий на софт.

Практику централизованной закупки российского ПО для ведения бюджетного учета Минцифра предлагала сохранить без изменений.