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Путин, Байден и Трамп чаще всего упоминались в материалах СМИ в январе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и в 2021 году остается в центре внимания российской прессы: в январе он 226 627 раз упоминался в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Вторую строчку рейтинга самых упоминаемых в прессе персон занимает новый президент США Джо Байден, инаугурация которого состоялась в Вашингтоне 20 января. У Байдена 177 353 ссылки в российских СМИ, в то время как у покинувшего Белый дом Дональда Трампа - 160 118 упоминаний и третье место рейтинга.

На четвертое место с девятого поднялся по итогам января оппозиционер Алексей Навальный (136 871 ссылка). Его возвращение в Москву после лечения в берлинской клинике и последовавший арест за неисполнение обязанностей, наложенных условным приговором, широко освещались российскими СМИ, так же как и прошедшие в Москве и регионах 23 и 31 января несанкционированные акции в его поддержку.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавлявший августовский рейтинг СКАН на фоне проходивших в Белоруссии протестов против итогов выборов главы государства, оказался на пятом месте, но с большим отставанием от "четверки" лидеров по числу упоминаний в СМИ (43 421 ссылка).

У президента Украины Владимира Зеленского - шестое место и 43 313 ссылок в прессе. Очень близко к украинскому лидеру по числу упоминаний подошел мэр Москвы Сергей Собянин (40 493 ссылки, седьмое место).

Премьер РФ Михаил Мишустин в январе переместился с четвертой строчки на восьмую (39 046 ссылок), оттеснив пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на девятое место (31 347 ссылок).

Замыкает топ-10 рейтинга СКАН губернатор Московской области Андрей Воробьев (21 079 упоминаний).

Покинул "десятку" самых медийных персон по итогам января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в СКАН доступны более 48 тысяч источников. В январе добавлен 731 новый ресурс для СКАН. Ежедневно в систему поступает около 1 млн документов.

Владимир Путин Джо Байден Дональд Трамп

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