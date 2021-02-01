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Супругов из Воронежа задержали за продажу несуществующих туров в Крым

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Уголовные дела о мошенничестве возбуждены в отношении супругов из Воронежа, которые продавали в интернете фиктивные путевки в Крым, сообщила пресс-служба МВД по республике в понедельник.

"Потерпевшие находили в социальных сетях туры по заманчиво низким ценам, и, договорившись о покупке путевок, перечисляли по указанным в объявлениях реквизитам денежные средства. Однако услуги не получали", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "МВД Медиа".

Всего крымские полицейские получили 15 заявлений от пострадавших. Общий ущерб составил около 1,5 млн рублей.

По данным МВД, 62-летний подозреваемый ранее работал в турагентстве, а после увольнения создал аккаунт в соцсетях с "горячими турами". Супруги брали с клиентов задаток и предоставляли в качестве гарантии фиктивные документы о переводе денег.

Гражданам, не получившим путевки, они сообщили, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся в 2020 году, все поездки перенесены на неопределенный срок. После этого аферисты заблокировали телефоны, отмечается в сообщении.

Подозреваемые задержаны и доставлены в Крым, они дали признательные показания. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

МВД Крым Воронеж

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