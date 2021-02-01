Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 102 965 855+382 036

Володин заявил об эффективности выборов по смешанной системе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку проведения парламентских выборов по смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе.

"Смешанная система 50 на 50 показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты. С другой стороны - 50 процентов - одномандатники, которые позволяют постоянно поддерживать связь с гражданами", - заявил Володин журналистам в понедельник.

Он добавил, что "если речь пойдет о выборах", то ему хотелось бы избираться в округе, поскольку в этом случае лучше чувствуешь проблемы людей.

В настоящее время выборы в Госдуму проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам.

По мнению Володина, не стоит распределять "квоты на кандидатов в депутаты по возрастному, либо профессиональному, либо половому цензу", поскольку "эффективность политика не измеряется возрастом". Как пояснил спикер Госдумы, политик должен обладать опытом, но "если молодой депутат баллотируется в избирательном округе и побеждает, - значит есть запрос на него".

Вячеслав Володин Госдума

Новости

Директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 29 суток

В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ

В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ

Заседание об отмене условного срока Навальному перенесут в Мосгорсуд

Заседание об отмене условного срока Навальному перенесут в Мосгорсуд

В правительстве назвали число россиян с диагнозом ВИЧ

Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян

Володин допустил уголовное наказание за призыв к санкциям против россиян

Володин допустил уголовное наказание за призыв к санкциям против россиян

Из СанПиНов для отелей убрали требование об отдельном входе в нежилые помещения

Суд рассмотрит свыше 270 административных дел после акции в Казани

Суд рассмотрит свыше 270 административных дел после акции в Казани

В Петербурге задержали мужчину, вынудившего полицейского показать оружие

Пандемия коронавируса

Вирусолог РАН предупредил о сохранении угрозы "третьей волны" COVID-19

Вирусолог РАН предупредил о сохранении угрозы "третьей волны" COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');