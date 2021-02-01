Володин заявил об эффективности выборов по смешанной системе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку проведения парламентских выборов по смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе.

"Смешанная система 50 на 50 показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты. С другой стороны - 50 процентов - одномандатники, которые позволяют постоянно поддерживать связь с гражданами", - заявил Володин журналистам в понедельник.

Он добавил, что "если речь пойдет о выборах", то ему хотелось бы избираться в округе, поскольку в этом случае лучше чувствуешь проблемы людей.

В настоящее время выборы в Госдуму проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам.

По мнению Володина, не стоит распределять "квоты на кандидатов в депутаты по возрастному, либо профессиональному, либо половому цензу", поскольку "эффективность политика не измеряется возрастом". Как пояснил спикер Госдумы, политик должен обладать опытом, но "если молодой депутат баллотируется в избирательном округе и побеждает, - значит есть запрос на него".