Мировой суд Петербурга вернул протоколы на участников митинга 23 января

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья Центрального района Петербурга зарегистрировал порядка 40 материалов в отношении участников несогласованной акции протеста 23 января, но вернул их после изучения. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Судье поступили протоколы за нарушение самоизоляции (часть 2 статьи 8.6.1 Закона Петербурга об административных правонарушениях). Материалы были направлены городским комитетом по вопросам законности. Обращение к мировому судье в комитете объяснили необходимостью "всестороннего, полного и объективного разрешения дел, учитывая обстоятельства, сложность рассмотрения и личность правонарушителей, а также в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона".

По информации пресс-службы, в протоколах указано, что 23 января правонарушители "добровольно посетили массовое мероприятие на Невском проспекте и приняли участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте в виде схода", целью которого являлось "выражение поддержки Алексею Навальному".

Согласно материалам, участие в мероприятии приняли около 60 человек.

Суд изучил все представленные материалы и вернул все авторам протоколов, сообщает пресс-служба судов.

23 января в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 31 января.