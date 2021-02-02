Скончался бывший министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Александр Назарчук Фото: Владимир Зинин/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Александр Назарчук, в разные годы бывший председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов и министром сельского хозяйства РФ, скончался в своем доме в Алтайском крае в возрасте 81 года, сообщили "Интерфаксу" в правительстве края.

"Вчера вечером, да", - сказал представитель правительства, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По предварительным данным, причиной гибели Назарчука могло стать отравление угарным газом.

"Причина смерти пока неизвестна, информация должна появиться позже", - позднее сказала представитель Следственного управления СКР по региону, добавив, что следователи работали на месте всю ночь.

"Причина смерти в таком возрасте может быть любой", - добавила она.

Александр Назарчук родился в 1939 году в селе Романово в Алтайском крае. Работал в сельском хозяйстве, а с 1975 года - на партийной и хозяйственной работе. В октябре 1994 года Указом президента РФ Назарчук был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. В 1996 году, возвратившись на Алтай, работал председателем Агропромсоюза края. В марте 1996 года был избран депутатом краевого Законодательного Собрания 2 созыва, а затем, в декабре 1996 года - председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания. С 1996 по 2001 год Александр Григорьевич являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

"Гибель Александра Григорьевича Назарчука стала невосполнимой утратой для всего Алтайского края. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают самые глубокие и искренние соболезнования его родным и близким", - сказано на сайте парламента Алтайского края.