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Bunge задумала продать Ростовский зерновой терминал бывшим менеджерам ОЗК

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский и международный трейдер сельхозсырья Bunge может продать Ростовский зерновой терминал бывшим топ-менеджерам "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко, рассказали "Коммерсанту" источники на зерновом рынке.

По словам одного из них, сейчас идет due diligence.

Bunge работает в России с 2004 года. Помимо Ростовского зернового терминала она управляет маслозаводом в Воронежской области.

По словам одного из собеседников газеты, Bunge потеряла интерес к торговле зерном в России на фоне ужесточения регулирования рынка со стороны государства. Сначала налоговая служба начала бороться с посредниками между экспортерами и производителями, затем начались ограничения поставок, напоминает он. В 2017 году Bunge, к примеру, отказалась от экспорта зерна из России через глубоководные порты.

Шайдаев был гендиректором ОЗК в 2016-2017 годах, Чемеричко в 2013-2016 годах руководил входящим в ОЗК ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП), а затем перешел на работу в ОЗК. В настоящее время они развивают собственный бизнес по торговле зерном "Агро-Лэнд Трейд". По данным "Русагротранса", в сезоне 2018-2019 годов компания экспортировала 167 тыс. тонн зерна.

Ростовский зерновой терминал обслуживает суда класса "река-море" грузовместимостью до 5,5 тыс. тонн, мощность перевалки - 700 тыс. тонн в год.

Возможную стоимость актива источники оценили в 0,7-1,5 млрд рублей. Louis Dreyfus в 2017 году запустила в Азовском порту терминал на 800 тыс. тонн в год за 2 млрд рублей, приводит издание пример для сравнения.

Bunge вместе с Cargill, ADM и Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственным сырьем ABCD.

По данным "Совэкона", за 2013-2020 годы доля иностранных трейдеров в российском экспорте зерна сократилась с 54% до 31%.

Bunge Ростовский зерновой терминал ОЗК Марат Шйадаев Алексей Чемеричко США

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