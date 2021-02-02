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Умер участник Сталинградской битвы Максим Загорулько

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Волгограде умер экономист и преподаватель, участник Сталинградской битвы Максим Загорулько. Ему было 96 лет.

Он умер 2 февраля дома после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Максим Загорулько родился 23 августа 1924 года в казачьей семье. В 1942 году его призвали на фронт. Он участвовал в Сталинградской битве. Демобилизовался в 1947 году.

После войны он занимался научной работой и был сначала рекотором Волгоградского государственного педагогического института, а затем ректором Волгоградского государственного университета.

Он был почетным жителем Волгограда, председателем Общественной палаты Волгоградской области, обладателем множество наград, в том числе ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени.

Загорулько является создателем энциклопедии "Сталинградская битва".

Волгоград Максим Загорулько Сталинградская битва

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