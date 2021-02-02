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СКР начал проверку из-за гибели работника гипсового завода в КЧР

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии организовало доследственную проверку по факту гибели рабочего гипсового завода, сообщает СУ СКР по КЧР.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на Хабезском гипсовом заводе в Карачаево-Черкесии при проведении земляных работ погиб человек. По предварительной информации, трагедия произошла во время обрушения стенок траншеи.

Карачаево-Черкесия КЧР

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