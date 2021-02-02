В Новосибирске придумали, как избежать сажи при сгорании дизтоплива

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Промежуточные результаты выполнения гранта РАН и Минобрнауки РФ проекта "Фундаментальные исследования процессов горения и детонации применительно к развитию основ энерготехнологий" представили в Новосибирске президенту РАН Александру Сергееву, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

В частности, одно из достижений принадлежит сотрудникам Института химической кинетики и горения.

Ученые показали, что добавка 2% оксида пропилена приводит к снижению на 30% максимальных концентраций предвестников сажи и полициклических ароматических углеводородов при сжигании дизельного топлива, говорится в сообщении.

Кроме того, Институт теплофизики, Институт теоретической и прикладной механики и Новосибирский госуниверситет разработали методы эффективного управления содержанием продуктов сжигания.

"Будь то камера сгорания энергетической газотурбинной установки или авиационного двигателя, здесь важно найти способы регулирования. Но сложность заключается в его правильной организации, которая бы обеспечивала устойчивость самого процесса горения. В скором будущем возможно ужесточение экологических требований к авиационным двигателям", - отмечает директор Института теплофизики Дмитрий Маркович.

Также ученые создали высокопроизводительную расчетную модель на основе нейронной сети для оптимизации работы систем сжигания угольного топлива.

Кроме того, впервые специалисты Института гидродинамики реализовали непрерывную детонацию смеси "авиационный керосин - холодный воздух" в проточной кольцевой камере сгорания.