Прокуроры проверят горевшую школу в Каменске-Уральском

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры проверят обстоятельства пожара в школьном гардеробе в Каменске-Уральском, в результате которого пострадали две девочки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

2 февраля в одной из школ Каменска-Уральского случился пожар в раздевалке, размещенной в подвале. В МЧС сообщили, что там горели личные вещи, площадь возгорания составила один квадратный метр. В школе сработала сигнализция, из здания вышли 190 человек, в том числе 161 ребенок, сотрудники школы сами потушили пожар и отпустили детей по домам.

По данным МЧС, которые подтвердила прокуратура, ученицы 2005 и 2007 годов рождения получили ожоги ног и отравление угарным газом.

В среду занятия в школе возобновились.

Прокуроры выяснят, что произошло, и дадут оценку действиям руководителя и персонала образовательной организации. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.