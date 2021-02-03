Двое неизвестных угрожали ножом курсантке института МВД в Петербурге
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге ищут двоих мужчин, которые высказывали угрозы курсантке института МВД, сообщает пресс-служба управления СКР по городу.
По материалам дела, 1 февраля у дома на Петергофском шоссе двое неизвестных, демонстрируя нож, угрожали применением насилия курсантке института МВД, одетой в форменное обмундирование. После появления прохожих мужчины скрылись с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. Причастных ищут.