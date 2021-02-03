Кузбасские браконьеры получили условные сроки за убийство двух лосей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Яйский районный суд (Кузбасс) признал двух местных жителей виновными в незаконной охоте на лосей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Там уточнили, что мужчины осуждены по статье о незаконной охоте группой лиц с причинением особо крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, они приговорены к условным срокам.

"Суд признал их виновными, с учетом смягчающих обстоятельств им назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Весной прошлого года мужчины на снегоходе приехали в лес без лицензии на охоту и застрелили двух лосей. Осужденные признали свою вину и возместили нанесенный ими ущерб в размере 160 тыс. рублей.