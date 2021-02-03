Пассажир "ГАЗели" погиб в ДТП со снегоуборочным "КамАЗом" в Екатеринбурге

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "ГАЗзель" столкнулась с "Камазом" на Серовском тракте в Екатеринбурге в понедельник, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает отделение пропаганды городского ОГИБДД.

"По предварительной информации, водитель "ГАЗель Next" не справился с управлением и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной "Камаз", водитель которого производил снегоуборочные работы", - говорится в сообщении.

29-летнего водителя "ГАЗели" с травмой головы доставили в горбольницу №23, его 28-летний пассажир погиб на месте. Водитель "Камаза" не пострадал.

ДТП произошло на 15-м километре Серовского тракта.