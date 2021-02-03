ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за распределения грантов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба завела дело на Ростуризм из-за конкурса на получение грантов для развития внутреннего туризма. В Ростуризме возражают, что грантовая программа отвечала всем требованиям прозрачности и открытости.

В ФАС сообщили, что провели конкурс после жалоб компаний. Проверка установила, что "мероприятие было проведено с признаками нарушения антимонопольного законодательства в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора". В ФАС решили, что действия Ростуризма могли привести к ограничению конкуренции.

Речь идет о конкурсе по распределению 1,2 млрд рублей из бюджета на 400 грантов для субсидирования общественных и предпринимательских инициатив в сфере внутреннего и въездного туризма.

"Антимонопольное ведомство выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий. Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей", - заявила через пресс-службу начальник Управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС Надежда Шаравская.

В Ростуризме заявили, что конкурс, вызвавший претензии антимонопольного ведомства, проводился впервые в истории российского туризма, но на основе правил, используемых другими ведомствами.

"На конкурс пришло более 4 тысяч предпринимателей, что свидетельствует об отсутствии дискриминационных условий, а заявки оценивало более 100 независимых экспертов по самым различным критериям. В итоге, в соответствии с условиями конкурса было отобрано более 400 заявок из 80 регионов страны, проекты по которым будут реализованы в ближайшее время", - заявили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что установленных сроков сбора заявок на конкурс - с 22 сентября по 8 октября - было достаточно, чтобы участники успели подготовить все документы.

Распределение грантов высоко оценили отрасль и регионы, заверили в Ростуризме. Впрочем, в ведомстве "готовы учесть все рекомендации ФАС, направленные на совершенствование механизма грантовой программы, чтобы продолжить ее уже в этом году".

Уведомление о возбуждении дела ФАС направила восьми компаниям, которые участвовали в конкурсе и затем пожаловались на его условия, сообщает РБК. Представитель компании "Скидки-Онлайн.Ру" рассказал, что они жаловались на то, что Ростуризм обнародовал недостоверную и неполную информацию по конкурсу, в частности, по количеству грантов и размеру бюджета. Затем в списке получателей грантов компания нашла победителей, близких к некоторым членам конкурсной комиссии, добавил собеседник РБК.

Издание отмечает, что в конкурсную комиссию входил директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма "Русского географического общества" Сергей Чечулин. При этом "Русское географическое общество" получило гранты на 2,8 и 3 млн рублей, еще два гранта на 2 млн и 1,5 млн рублей получило архангельское отделение организации и еще два гранта каждый на сумму около 2 млн рублей - ее алтайское краевое отделение.

"Распределение конкурсных заявок между экспертами осуществлялось автоматически электронной системой. Каждую заявку конфиденциально друг от друга оценивало два эксперта - то есть каждый эксперт ни в процессе голосования, ни после него не мог знать, кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал. Скорректировать свое мнение после голосования было невозможно. Экспертная работа была проверена Ростуризмом. Конфликт интересов отсутствует", - заявили в Ростуризме, комментируя это обвинение.

К участию в конкурсе допускались российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, готовые вложить в проект собственные средства в размере не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не превышала 3 млн рублей. Победители конкурса в основном предлагали обеспечить комфортный и безопасный отдых на природе - в кемпингах, автокемпингах, модульных отелях. Часть проектов направлена на разработку новых турмаршрутов и создание безбарьерной туристической среды.