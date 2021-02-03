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На астраханских чиновников завели дело из-за аферы с бездомными собаками

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Чиновники органов местного самоуправления Володарского и Красноярского районов Астраханской области стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий при реализации контрактов на отлов бездомных животных.

Как сообщает МВД РФ, фигуранты подписали документацию по муниципальным контрактам на отлов бездомных животных, заведомо зная, что услуги по ним фактически не были оказаны. Те мне менее на счёт исполнителя контракта были перечислены средства. Муниципалитетам причинён ущерб на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что уголовные дела о халатности чиновников возбуждены в ЗАТО Знаменск и Астрахани после проверки мероприятий по защите населения от бродячих псов.

По данным регионального СУ СКР, из-за халатного отношения чиновников в 2020 году зарегистрировано более 2 тыс. случаев нападения собак, из которых около 600 пришлось на детей.

Астраханская область

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