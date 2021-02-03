Бывшего учителя математики в Крыму заподозрили в мошенничестве на 200 млн руб.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Уголовные дела о мошенничестве возбуждены против жителя Крыма, который обманом похитил у бизнесменов порядка 200 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике в среду.

"Подозреваемый основал коммерческую фирму и стал предлагать знакомым предпринимателям инвестировать крупные суммы денег в проведение инженерных коммуникаций для одного из органов исполнительной власти республики. Он убеждал их, что якобы работает по аккредитации этого госаппарата, и обещал вкладчикам хороший процент прибыли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "МВД Медиа".

Причастным к преступлениям, по данным полиции, оказался местный житель – бывший учитель математики и физики. Перед задержанием он планировал покинуть Крым.

Всего в полицию Ялты поступили заявления от пяти предпринимателей, которые стали жертвами мошенничества. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.