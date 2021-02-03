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Condе Nast объявил о назначении нового главреда российского Vogue

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В журнале Vogue Россия сменился главный редактор, сообщает издательство Condé Nast Россия. Мария Федорова покинула компанию, вместо нее назначена Ксения Соловьева.

Ранее о грядущем уходе Федоровой сообщали телеграм-каналы. Она занимала этот пост с 2018 года.

Condé Nast напоминает, что Соловьева пришла работать в издательство в 2007 году, в журнал Tatler. В 2010-м она возглавила издание.

Отмечается, что о назначении главного редактора Tatler Россия будет сообщено отдельно.

Conde Nast Vogue

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