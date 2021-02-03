Суд подтвердил взыскание с "Туполева" в пользу Минобороны 13 млн из 4,6 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с ПАО "Туполев" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) в пользу Минобороны 13 млн рублей из требуемых 4,6 млрд рублей неустойки. Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассацию ведомства.

Девятый арбитражный апелляционный суд 6 октября 2020 года подтвердил постановление Арбитражного суда Москвы, который 8 июля частично удовлетворил иск Минобороны и взыскал с ПАО "Туполев" 13 млн рублей из требуемых 4,6 млрд рублей неустойки.

Деньги взыскиваются по госконтракту, заключенному 23 апреля 2015 года, на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов Ту-22М3 для нужд ведомства в 2015-2017 годах.

При этом суд прекратил производство по делу в части взыскания с компании 923,1 млн рублей.

ОАК - российский авиастроительный холдинг, в состав которого также входят, в частности, ПАО "Компания "Сухой", АО "Гражданские самолеты Сухого", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "ОАК - Транспортные самолеты", ОАО "Ил", АО "Авиастар-СП" и другие.

Крупнейшим акционером ОАК с долей 92,3% до недавнего времени было Росимущество, но по указу президента РФ Владимира Путина акции передаются "Ростеху". Небольшими пакетами в ОАК владеют ВЭБ (4,06%) и частные акционеры.