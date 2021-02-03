Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

Суд подтвердил взыскание с "Туполева" в пользу Минобороны 13 млн из 4,6 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с ПАО "Туполев" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) в пользу Минобороны 13 млн рублей из требуемых 4,6 млрд рублей неустойки. Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассацию ведомства.

Девятый арбитражный апелляционный суд 6 октября 2020 года подтвердил постановление Арбитражного суда Москвы, который 8 июля частично удовлетворил иск Минобороны и взыскал с ПАО "Туполев" 13 млн рублей из требуемых 4,6 млрд рублей неустойки.

Деньги взыскиваются по госконтракту, заключенному 23 апреля 2015 года, на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов Ту-22М3 для нужд ведомства в 2015-2017 годах.

При этом суд прекратил производство по делу в части взыскания с компании 923,1 млн рублей.

ОАК - российский авиастроительный холдинг, в состав которого также входят, в частности, ПАО "Компания "Сухой", АО "Гражданские самолеты Сухого", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "ОАК - Транспортные самолеты", ОАО "Ил", АО "Авиастар-СП" и другие.

Крупнейшим акционером ОАК с долей 92,3% до недавнего времени было Росимущество, но по указу президента РФ Владимира Путина акции передаются "Ростеху". Небольшими пакетами в ОАК владеют ВЭБ (4,06%) и частные акционеры.

ОАК Туполев Минобороны

Новости

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Кремль не стал комментировать решение суда по Навальному

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

"ГАЗ" начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай Next"

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В Воронеже на улице убили учительницу

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');