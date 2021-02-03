Депутат из Ленобласти задержан за покушение на мошенничество

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, якобы пообещавший коммерсантам решить вопросы с уголовным преследованием, стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, по версии следствия, 53-летний депутат, имя которого не называется, зная о доследственной проверке регионального главка МВД в отношении одной из коммерческих структур, в период с ноября 2020 года по февраль 2021-го ввел в заблуждение двух представителей этой фирмы о намерении полицейских привлечь их к уголовной ответственности.

Также депутат потребовал 3 млн рублей якобы в качестве взятки сотрудникам полиции за прекращение проверки, а также вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

2 февраля подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ региона в офисе на Большой Разночинной улице Петербурга при получении от представителя коммерческой структуры, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 155 тыс. рублей, а также муляжа денег на сумму 2 млн 845 тыс. рублей, добавляют в ведомстве.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.