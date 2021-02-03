В Якутии проверят информацию о похолодании в квартирах до -11 градусов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Якутии начата процессуальная проверка после сообщения СМИ о том, что в квартирах дома в городе Томмоте температура опустилась до минус 11 градусов, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.

"Из содержания сюжета (местного телеканала - ИФ) следует, что температура в квартирах жителей достигает минус 11 градусов, на подоконниках - минус 17, на стенах образуются трещины", - говорится в сообщении.

Жители квартир постоянно пользуются электрическими обогревателями. Из-за нагрузки на электропроводку несколько раз происходили возгорания.

Уточняется, что фигурирующий в сюжете дом построен в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья.

"Начата процессуальная проверка. Будут изучены условия проживания людей в указанном доме, проверена техническая и иная документация", - отмечается в пресс-релизе.

По данным Якутгидромета, температура воздуха в Томмоте в середине января несколько раз опускалась до минус 50 градусов.