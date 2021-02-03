СК не стал возбуждать дело после смерти посетителя в ковидном центре

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Сыктывкаре не стали возбуждать уголовное дело после смерти мужчины, который обратился за помощью в ковидный центр и умер.

Как сообщили "Интерфаксу" в городском отделе регионального управления СКР, инцидент произошел днем 15 января в ковидном центре, который расположен в корпусе сыктывкарской поликлиники №3 по улице Карла Маркса. Мужчина, проживавший в микрорайоне Орбита, обратился в регистратуру с жалобой на плохое самочувствие и попросил, чтобы ему оказали медпомощь. В какой-то момент его состояние ухудшилось. Приехала бригада скорой помощи. Но медики не смогли спасти жизнь пациента.

"По факту смертельного случая провели проверки не стали возбуждать уголовное дело. Экспертиза предварительно установила, что мужчина скончался от сердечно-сосудистого заболевания", - отметил собеседник агентства.