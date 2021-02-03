Украинского рецидивиста задержали в РФ за "телефонный терроризм"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали гражданина Украины в Миллеровском районе Ростовской области, который позвонил в полицию и сообщил о готовящемся теракте в здании районной администрации, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Гражданин Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную службу районного отдела полиции Миллеровского района и сообщил о готовящемся взрыве в "белом доме". Сейчас его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о теракте)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержанный несколько лет проживает в Миллеровском районе. Он неоднократно был судим.