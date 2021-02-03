ФСБ изъяла документы в министерстве территориальной безопасности Прикамья

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Пермскому краю в среду в рамках проверки провели выемку документов в министерстве территориальной безопасности Пермского края. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ.

В связи с чем проходили эти мероприятия в пресс-службе пока не комментируют.

Источник "Интерфакса" в краевых властных структурах подтвердил информацию о проверочных мероприятиях в ведомстве. "Правительство оказывает полное содействие в работе правоохранительных органов", - сказал он.

По данным "Коммерсантъ-Прикамье", кроме министерства оперативно-розыскные мероприятия также прошли в краевом многофункциональном миграционном центре. Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что оперативники проверяли информацию о возможном хищении 5 млн рублей.