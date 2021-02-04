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Источник сообщил о задымлении на борту летевшего из Хабаровска самолета

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет сел в Южно-Сахалинске после задымления в кабине пилотов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A319 выполнял рейс из Хабаровска. В кабине сработал датчик задымления. Самолет удалось штатно посадить в Южно-Сахалинске", - сказал источник.

Пожара удалось избежать.

На борту было порядка 100 человек, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области также сообщили, что угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

"Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно", - следует из сообщения.

В аэропорту Южно-Сахалинска "Интерфаксу" сообщили, что в ходе полета самолет авиакомпании "Аврора" самостоятельно устранил задымление.

"Воздушное судно осмотрели специалисты. Признали его исправным. Сейчас оно готовится к вылету в Хабаровск", - сказал собеседник.

Хабаровск Южно-Сахалинск

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