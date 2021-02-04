Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:53Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 838+456 856

Житель Хабаровска получил четыре года колонии за телефонный терроризм

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к четырем годам колонии строгого режима местного жителя за ложное сообщение о минировании самолета в хабаровском аэропорту, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве объекта социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений). Как отмечается, 35-летний мужчина уже имеет судимость за грабеж.

Суд установил, что 16 сентября 2020 года в 11:25 по местному времени хабаровчанин позвонил диспетчеру Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края и сообщил, что в хвостовой части одного из самолетов, находящихся на стоянке в аэропорту Хабаровска, якобы заложено два килограмма тротила. Спасатели осмотрели аэропорт и самолеты и не обнаружили взрывное устройство.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски станции скорой помощи и ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и взыскал с осужденного ущерб за ложный вызов о взрыве.

Хабаровск

Новости

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных
Пандемия коронавируса

Более 100 священнослужителей РПЦ скончались от коронавируса

Более 100 священнослужителей РПЦ скончались от коронавируса
Пандемия коронавируса

Дмитриев заявил о возможном одобрении "Спутника V" в ЕС в марте

Дмитриев заявил о возможном одобрении "Спутника V" в ЕС в марте

Что произошло за день: среда, 3 февраля

Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу"

Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу"
Пандемия коронавируса

"Черкизово" приостановило экспорт мяса птицы в Китай из-за COVID-19

Главреда "Медиазоны" арестовали на 25 суток за призывы на акцию

Главреда "Медиазоны" арестовали на 25 суток за призывы на акцию

В Роскомнадзоре похвалили TikTok за удаление постов с призывами к протестам

В Роскомнадзоре похвалили TikTok за удаление постов с призывами к протестам

Договор о СНВ с 3 февраля продлен на 5 лет

Договор о СНВ с 3 февраля продлен на 5 лет

Трое пожарных погибли на горящем складе в Красноярске

Трое пожарных погибли на горящем складе в Красноярске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');