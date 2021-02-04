Житель Хабаровска получил четыре года колонии за телефонный терроризм

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к четырем годам колонии строгого режима местного жителя за ложное сообщение о минировании самолета в хабаровском аэропорту, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве объекта социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений). Как отмечается, 35-летний мужчина уже имеет судимость за грабеж.

Суд установил, что 16 сентября 2020 года в 11:25 по местному времени хабаровчанин позвонил диспетчеру Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края и сообщил, что в хвостовой части одного из самолетов, находящихся на стоянке в аэропорту Хабаровска, якобы заложено два килограмма тротила. Спасатели осмотрели аэропорт и самолеты и не обнаружили взрывное устройство.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски станции скорой помощи и ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и взыскал с осужденного ущерб за ложный вызов о взрыве.