В Нижнем Тагиле толпа подростков избила школьницу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой изучить ситуацию с избиением девочки-подростка, попавшим на видео.

Запись была размещена в одном из пабликов Нижнего Тагила в среду.

"Начали проверку с комиссией по делам несовершеннолетних. В первую очередь надо установить фигурантов", - сообщил Мороков "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, видео было снято из окна "сердобольной соседкой".

Ранее в группе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео с избиением девочки-подростка сверстницей. На записи видно, что за этим наблюдают стоящие рядом мальчики. При этом девочка не пытается себя защитить или дать отпор. Прекратить происходящее удалось женщине, которая наблюдала из окна и снимала инцидент на видео – она пригрозила вызвать полицию, и подростки тут же разошлись.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в свою очередь сообщил агентству, что пока никаких заявлений и сообщений в полицию по данному факту не поступало.

"Тем не менее, сотрудники полиции территориального отдела внутренних дел Нижнего Тагила, а произошло это в микрорайоне Вагонка, оперативно установили личности потерпевшей девочки и драчунов. Для выяснения более точных обстоятельств и причин случившегося в учебные заведения, где учатся подростки, выехали представители МВД из подразделения по делам несовершеннолетних", - подчеркнул Горелых.

По его словам, работу по разбирательству этого ЧП взял под личный контроль начальник УМВД по Нижнему Тагилу Ибрагим Абдулкадыров. По итогам проверки будет принято решение.

Кроме того, проверку по данному факту проводит и территориальный следственный отдел свердловского СКР. Следователи установят, имеются ли в действиях подростков признаки преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои) и статьей 17 УК РФ (истязание), говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР.