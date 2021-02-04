Ростовчанин получил 18 лет за убийство тещи из-за квартиры в Волгограде

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Волгограде на основании вердикта присяжных приговорил жителя Ростовской области к 18 годам колонии строгого режима за убийство тещи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области в четверг.

Мужчине вменялось "покушение на убийство двух лиц из корыстных побуждений и убийство из корыстных побуждений" (часть 3 статьи 30, пункты "а, з" части 2 статьи 105, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ). Он признан виновным в совершении этих преступлений.

По данным объединенной пресс-службы судов по Волгоградской области, помимо основного наказания в 18 лет колонии, осужденный после отбывания срока заключения также еще на 2 года будет ограничен в свободе перемещения. Кроме того, с мужчины будет взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Следствием установлено, что в августе 2019 года осужденный приехал в гости к своей 70-летней теще, которая проживала в Волгограде со своим сыном-инвалидом. Мужчина хотел договориться с пенсионеркой о приватизации и продаже ее двухкомнатной квартиры.

Зять планировал часть вырученных средств отдать ее дочери для строительства дома и погашения долгов, а также приобрести себе собственное жилье. Однако договориться участникам конфликта не удалось.

Во время ссоры осужденный ударил ножом пожилую женщину в грудь, а затем намеревался убить и единственного свидетеля, сына потерпевшей – глухонемого мужчину. Но последнему удалось спастись, выбежав на лестничную клетку и попросить о помощи. Позже злоумышленник был взят под стражу полицией.