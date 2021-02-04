Экс-замначальника Дальневосточной таможни осудили на 10 лет за взятку

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первореченский районный суд Владивостока приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России - начальника оперативной таможни Павла Фоменко. Он осужден за получение взяток более чем на 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Ему также назначен штраф в размере 66 млн рублей. Кроме того, он лишен специального звания "полковник таможенной службы". Ему запрещено в течение 10 лет занимать государственные должности.

Приговор вынесен по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В законную силу он пока не вступил.

По данным следствия, в 2017 году таможенник получил более 6,6 млн рублей взятки от коммерсанта за то, чтобы его товар не досматривали на границе.

Летом 2018 года в управлении Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) проводились следственные действия. Тогда Фомин был допрошен в качестве свидетеля. Позже он уволился по собственному желанию.

В марте был арестован первый замначальника ДВТУ Сергей Федоров. Ему инкриминируется взяточничество в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, фигурант с декабря 2015 по октябрь 2017 года получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и $150 тыс. за общее покровительство одной из коммерческих структур.