Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

Экс-замначальника Дальневосточной таможни осудили на 10 лет за взятку

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первореченский районный суд Владивостока приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России - начальника оперативной таможни Павла Фоменко. Он осужден за получение взяток более чем на 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Ему также назначен штраф в размере 66 млн рублей. Кроме того, он лишен специального звания "полковник таможенной службы". Ему запрещено в течение 10 лет занимать государственные должности.

Приговор вынесен по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В законную силу он пока не вступил.

По данным следствия, в 2017 году таможенник получил более 6,6 млн рублей взятки от коммерсанта за то, чтобы его товар не досматривали на границе.

Летом 2018 года в управлении Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) проводились следственные действия. Тогда Фомин был допрошен в качестве свидетеля. Позже он уволился по собственному желанию.

В марте был арестован первый замначальника ДВТУ Сергей Федоров. Ему инкриминируется взяточничество в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, фигурант с декабря 2015 по октябрь 2017 года получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и $150 тыс. за общее покровительство одной из коммерческих структур.

Владивосток Приморский край

Новости

Кремль опроверг утверждение о массовых репрессиях в России

Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники

Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники

Причиной массового отравления в Красноярске оказался норовирус в воде

Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам

Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

Рабочий погиб на шахте в Кузбассе, частично приостановленной после ЧП

В Нижнем Тагиле толпа подростков избила школьницу

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

Что случилось этой ночью: четверг, 4 февраля

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');