Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

Житель Перми зарезал жену и ее родственника

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Перми задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух человек.

Как сообщает региональное управление МВД, вечером 3 февраля возле многоэтажного жилого дома было обнаружено тело мужчины, а в одной из квартир этого дома - тело женщины. По предварительной информации, жертвы были зарезаны.

Подозреваемым оказался супруг погибшей женщины, он задержан. Следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц".

На сайте краевого управления СКР уточняется, что погибшие были родственниками.

Анонимные телеграм-каналы утверждают, что убитый мужчина был отцом погибшей девушки.

Пермь

Новости

Кремль опроверг утверждение о массовых репрессиях в России

Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники

Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники

Причиной массового отравления в Красноярске оказался норовирус в воде

Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам

Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

Рабочий погиб на шахте в Кузбассе, частично приостановленной после ЧП

В Нижнем Тагиле толпа подростков избила школьницу

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

Что случилось этой ночью: четверг, 4 февраля

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');