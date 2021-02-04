Житель Перми зарезал жену и ее родственника

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Перми задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух человек.

Как сообщает региональное управление МВД, вечером 3 февраля возле многоэтажного жилого дома было обнаружено тело мужчины, а в одной из квартир этого дома - тело женщины. По предварительной информации, жертвы были зарезаны.

Подозреваемым оказался супруг погибшей женщины, он задержан. Следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц".

На сайте краевого управления СКР уточняется, что погибшие были родственниками.

Анонимные телеграм-каналы утверждают, что убитый мужчина был отцом погибшей девушки.