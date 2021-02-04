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В Петербурге таможенник установил "прослушку" в кабинетах коллег

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконном производстве специальных технических средств для негласного получения информации, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР на транспорте по Северо-Западу.

Дело возбуждено в отношении 40-летнего старшего инспектора отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). Его имя ведомство не называет.

По версии следствия, в ноябре 2019 года фигурант незаконно изготовил "жучки", записывающие аудио- и видеоинформацию. Он замаскировал их под аудиоколонку и потолочную панель и установил их в служебном кабинете здания Шкиперского таможенного поста. Мужчина, по данным СКР, неоднократно просматривал и прослушивал полученную информацию.

Собранные инспектором "жучки" нашли также в других помещениях, зданиях, сооружениях, участках местности и в машинах таможенного поста. Все устройства были изъяты.

В пресс-службе управления "Интерфаксу" рассказали, что инспектор признал вину. Цели, с которыми фигурант устанавливал прослушивающие устройства, в ведомстве не уточнили, сославшись на тайну следствия.

Согласно УК РФ (ст. 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), санкция за такое преступление предполагает штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы на срок до четырех лет, а также ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет.

Петербург СКР

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