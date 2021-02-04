Внук создателя ППШ осужден за убийство охотника в Псковской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Себежский районный суд Псковской области признал внука конструктора пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура района.

Отмечается, что москвич, приходящийся внуком конструктору одного из символов победы в ВОВ - автомата ППШ, в августе 2020 года охотился на территории Себежского района совместно с местным жителем. Однако в сумерках с расстояния около 20 метров он принял его за лося и, как отмечается, по неосторожности один раз выстрелил из карабина.

Мужчина получил огнестрельное ранение живота и скончался.

Представитель потерпевшей стороны выдвинул версию об умышленном характере преступления, однако она не нашла подтверждения в ходе судебного следствия.

Подсудимый признан виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства, а также с него взыскан причиненный потерпевшей стороне моральный вред в размере 2,7 млн рублей.

7,62-мм пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина – советский пистолет-пулемет, разработанный в 1940 году конструктором Георгием Шпагиным под патрон 7,62×25 мм ТТ. Он был принят на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. ППШ наряду с ППС-43 являлся основным пистолетом-пулеметом советских Вооруженных сил в Великой Отечественной войне.