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Главврача из Волжского обвинили в получении зарплат для "мертвых душ"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Волгограде Центральный суд арестовал арестовал главврача детской больницы города Волжский Евгения Дергачева и поместил до домашний арест сотрудницу областного комитета здравоохранения Светлану Колесникову по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие считает, что Дергачев фиктивно устроил в больницу людей и в течение пяти лет получал их зарплату. Всего таким образом он получил не меньше 4 млн рублей. Чтобыего не разоблачили, Дергачев договорился с Колесниковой, которая возглавляла сектор по контролю за техническим состоянием государственных учреждений облздрава, и передавал ей регулярно взятки. Чиновница за покровительство всего получил от него 2,5 млн рублей.

Меру пресечения обоим суд выбрал до 1 апреля. Дергачеву вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК), Колесниковой - получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Волгоград Центральный суд Волжский Минздрав Светшан

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