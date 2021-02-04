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Дело возбудили из-за незаконного зачисления абитуриентов в алтайский вуз

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Республике Алтай из-за превышения должностными лицами Горно-Алтайского госуниверситета своих полномочий, сообщает следственное управление СКР по региону.

Прокурорская проверка обнаружила, что в ходе приемной кампании 2020-2021 гг. приемная комиссия вуза подтасовала результаты вступительных испытаний абитуриентов. После этого было возбуждено дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как уточняется, по версии следствия, в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года члены приемной комиссии Горно-Алтайского госуниверситета незаконно зачислили в университет 26 абитуриентов, завысив им полученные баллы.

Республика Алтай Горно-Алтайский госуниверситет

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