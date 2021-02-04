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Росприроднадзор возбудил дело против оператора "Пулково"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении в отношении ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ООО "ВВСС", оператора аэропорта "Пулково"). Дело касается нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для этого послужили результаты осмотра, проведенного в ноябре 2020 года. В ходе осмотра акватории канала Новый и реки Новая, а также Лиговского канала в районе СНТ "Дачное" эксперты взяли пробы воды.

По результатам лабораторных исследований установлено, что сточная вода, отобранная из трубы выпуска в Лиговский канал, оказывает токсическое воздействие на тест-объекты.

Кроме того, выявлено наличие превышений концентраций загрязняющих веществ.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование.

Комментарием ООО "ВВСС" "Интерфакс" пока не обладает.

Река Новая неоднократно становилась объектом внимания из-за загрязнений. У реки несколько водопользователей, в том числе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляет аэропортом "Пулково"), которое обвиняли в сбросе в акваторию сточных вод.

Росприроднадзор Пулково

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