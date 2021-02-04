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В Рязани девочка выжила после падения с 16-го этажа

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура в Рязани начала проверку после падения 12-летней девочки с 16-го этажа жилого дома, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном Минздраве, после падения девочка осталась жива и была доставлена в Областную детскую клиническую больницу. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота и переломы ребер.

В настоящее время девочка прооперирована, состояние ее оценивается как тяжелое.

Рязань

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