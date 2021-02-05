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МВД опровергло сообщения о полицейских, съевших продукты для задержанных

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что полицейские съели продукцию ресторана быстрого питания, переданную задержанным.

"В ГУ МВД называют "фейком" сообщение журналиста одной из радиостанций о том, что сотрудники полиции якобы съели еду, предназначенную для административно задержанных", - сообщает пресс-служба главка.

По информации пресс-службы, в ночь на 3 февраля в 33-й отдел полиции Московского района Петербурга доставили нескольких задержанных за правонарушения. Спустя некоторое время к отделу подъехали их знакомые и попросили полицейских передать несколько бутылок с водой и продукты, в том числе наборы из ресторана быстрого питания.

Дежурившие в отделе полиции сотрудники "приняли передачу и в полном объеме сразу же передали задержанным", что подтверждается записями с видеокамер, говорится в сообщении главка.

Накануне, 4 февраля, вечером журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин заявил в соцсетях, что сотрудники полиции в 33-м отделе съели еду из ресторана быстрого питания, переданную задержанным. "(Полицейские - ИФ) сами поели и остатки отдали тем, кто в камере", - написал Веснин.

МВД Петербург

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