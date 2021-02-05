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В Новосибирске загорелся дом, где жили инвалиды-попрошайки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту пожара в пристройке частного дома в Новосибирске, в котором, по предварительным данным, жило более 30 человек, в том числе 19 инвалидов, сообщает надзорное ведомство региона.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, дом представлял собой своеобразное "общежитие" для профессиональных попрошаек. Законность их пребывания в России проверяется.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что сообщение о пожаре поступило в 4:40 в пятницу, и пожарные приехали на место уже через четыре минуты. Там горела кровля одноэтажной пристройки из бруса - котельной для отапливания двухэтажного кирпичного жилого дома. В доме находились 19 маломобильных граждан "без вспомогательных средств передвижения".

Пожарные предотвратили угрозу перехода огня на кирпичное здание и за 17 минут локализовали пожар. В самом доме задымления не было, так что эвакуация жильцов не потребовалась. В результате инцидента никто не пострадал, так как в горевшей пристройке людей не было.

После пожара котельная оказалась непригодна для отопления дома, и для обогрева погорельцев использовали автобус. Позже жильцам предоставили места для проживания.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, миграции и защите прав инвалидов, она даст оценку действиям или бездействию ответственных органов и чиновников.

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