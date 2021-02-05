Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21Заразились
на 05.02В России 3 934 606+16 688В мире 104 857 273+465 405

В Вышнем Волочке на пенсионерку упала крыша деревянного дома

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следствие выяснят обстоятельства гибели местной жительницы в результате обрушения крыши в частном жилом доме в Тверской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Утром 5 февраля в следственный отдел регионального СК поступило сообщение, что в Вышнем Волочке рухнула крыша деревянного дома. Он располагается на улице Островская линия.

Как уточняется, в результате обрушения погибла местная жительница 1953 года рождения.

По данному факту организована доследственная проверка. После нее будет принято процессуальное решение.

Тверская область Вышний Волочек

Новости

В Крыму завели уголовное дело после стрельбы в поликлинике

Навальный не признал вину в суде по делу о клевете на ветерана

Навальный не признал вину в суде по делу о клевете на ветерана

Приложение МВД будет запрашивать доступ к контактам смартфона

В России коронавирусом заразились еще 16 688 человек

В России коронавирусом заразились еще 16 688 человек
Пандемия коронавируса

Верховный суд принял иск ковид-диссидентов к правительству РФ

Верховный суд принял иск ковид-диссидентов к правительству РФ

Сайт Росгвардии подвергся массовой DDoS-атаке

В СПЧ призвали прекратить использовать спецсредства на акциях протеста

В Омске произошел крупный пожар на складе

Суд в Москве возобновит процесс по делу Навального о клевете

ОНК сообщила о 800 задержанных, содержащихся в спецприемнике в Сахарово

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');