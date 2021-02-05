В Вышнем Волочке на пенсионерку упала крыша деревянного дома

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следствие выяснят обстоятельства гибели местной жительницы в результате обрушения крыши в частном жилом доме в Тверской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Утром 5 февраля в следственный отдел регионального СК поступило сообщение, что в Вышнем Волочке рухнула крыша деревянного дома. Он располагается на улице Островская линия.

Как уточняется, в результате обрушения погибла местная жительница 1953 года рождения.

По данному факту организована доследственная проверка. После нее будет принято процессуальное решение.