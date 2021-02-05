В Мордовии осужден "сотрудник ФСБ", выманивший у следователя 1 млн руб.

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Саранска (Мордовия) вынес приговор местному жителю, который представлялся сотрудником ФСБ и брал деньги за содействие при трудоустройстве в органы безопасности.

Пресс-служба республиканского УФСБ сообщает в пятницу, что обвиняемый, 42-летний Виктор Пьянзин, в 2018 году предложил следователю полиции отдела ОМВД по району Очаково-Матвеевское Москвы за вознаграждение трудоустроить его в мордовское управление спецслужбы.

В результате Пьянзин выманил у следователя более 1 млн рублей.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и приговорен к 2 годам колонии общего режима.