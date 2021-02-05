Десятилетний мальчик на Ставрополье устроил ДТП на машине отца

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Ипатовском округе Ставрополья десятилетний мальчик сел за руль "ВАЗа" отца и рядом с домом врезался в столб, сообщило краевое управление ГИБДД. Ребенок не пострадал и "отделался только испугом", говорится в пресс-релизе.

Родители мальчика рассказали, что он обнаружил ключи в замке зажигания и решил покататься, но не справился с управлением. Проехать ему удалось 30 метров.

По факту ДТП назначена проверка, с родителями уже провели профилактическую беседу.