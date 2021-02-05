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В Крыму решили снести недостроенную АЭС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Крыма решило снести до конца текущего года недостроенную атомную электростанцию (АЭС) в городе Щелкино на востоке полуострова, говорится в распоряжении совмина региона.

Под снос пойдут объекты общей площадью более 22 тыс. кв. метров, среди них - реакторное отделение, одно- и трехъячеистые дизельгенераторные станции.

Крымская АЭС считается одним из самых знаменитых недостроев на полуострове. Проект станции идентичен некоторым АЭС, в частности, Балаковской.

Крымская АЭС, будучи в высокой степени готовности, после распада СССР была заброшена из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

С 1995 года по 1999 год в машинном зале АЭС в Щелкино проводились вечеринки фестиваля "КаZантип". Реклама гласила: "Атомная вечеринка в реакторе".

Крым Щелкино

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