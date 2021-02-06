Потушен пожар в подмосковном Талдоме

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в ангаре в подмосковном Талдоме ликвидирован, сообщает в субботу сайт главного управления МЧС по Московской области.

"В 22:35 в пятницу в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Талдом, город Талдом, улица Загородная, дом 1а. В 23:57 - локализация пожара. В 01:45 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

К тушению было привлечено 69 человек личного состава и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Талдоме по улице Загородная, 1а, горит ангар со спортивным оборудованием для скалодрома. По предварительным данным пострадавших нет.