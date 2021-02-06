Евразийская экономическая комиссия приняла рекомендации по борьбе с COVID-19 на ж/д транспорте

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Возобновляемое с 8 февраля железнодорожное сообщение с Белоруссией будет осуществляться при соблюдении профилактических мер по COVID-19, включая разделение потоков пассажиров и термометрию, сообщает Роспотребнадзор.

"Евразийской экономической комиссией приняты методические рекомендации по недопущению распространения COVID-19 на железнодорожном транспорте, с 8 февраля их будут применять при возобновлении на взаимной основе сообщения с Белоруссией", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в субботу.

"Рекомендуемые профилактические меры предусматривают организацию температурного "входного" контроля, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдение принципов социального дистанцирования и разделение потоков движения пассажиров", - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем там добавили, что для стран Евразийского экономического союза документ носит рекомендательный характер, и рекомендации могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации в странах Союза.

В пресс-службе напомнили, что решение о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, принято на этой неделе оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.