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Жилой дом загорелся в Мурманской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Кровля подъезда обрушилась из-за пожара в жилом доме в Мурманской области, 15 человек эвакуированы, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В городе Кандалакша Мурманской области на улице Спекова, д. 11, произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом здании. Горят два подъезда и кровля на общей площади 1600 кв.м. Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что спасены два человека, 15 эвакуированы.

Всего на ликвидации последствий задействовано 50 человек и 14 единиц техники.

Мурманская область Кандалакша

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