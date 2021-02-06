Второе за день землетрясение зафиксировали в Туве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,8 зарегистрирован в 196 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 10:44 по Москве в субботу, имел координаты 50.76 градуса северной широты и 96.75 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,6 балла по шкале MSK-64.

Как сообщалось, в 21:53 по Москве в пятницу (01:53 по местному времени в субботу) было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла с эпицентром в 293 км к юго-западу от Кызыла.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.