Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:47Заразились
на 06.02В России 3 951 233+16 627В мире 105 392 577+534 589

Второе за день землетрясение зафиксировали в Туве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,8 зарегистрирован в 196 км к юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 10:44 по Москве в субботу, имел координаты 50.76 градуса северной широты и 96.75 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,6 балла по шкале MSK-64.

Как сообщалось, в 21:53 по Москве в пятницу (01:53 по местному времени в субботу) было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла с эпицентром в 293 км к юго-западу от Кызыла.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Тува

Новости
Пандемия коронавируса

В Центре им. Гамалеи назвал COVID-вакцину безопасной для аллергиков

В Центре им. Гамалеи назвал COVID-вакцину безопасной для аллергиков
Пандемия коронавируса

Центр им. Гамалеи ускорит создание вакцин от новых штаммов COVID

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 16,6 тыс. человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 16,6 тыс. человек

Корабль противоминной обороны ЧФ направился в Средиземноморье

Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

В следующем году начнутся испытания многоразового ракетного двигателя

В следующем году начнутся испытания многоразового ракетного двигателя

Telegram заблокировал каналы с данными участников протестов и силовиков

Telegram заблокировал каналы с данными участников протестов и силовиков

Пожар на нефтезаводе в Уфе потушен

Пожар на нефтезаводе в Уфе потушен

Источник сообщил о пожаре на нефтяном заводе в Уфе

Что произошло за день: пятница, 5 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');