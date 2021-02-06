В Махачкале полицейский был ранен при задержании подозреваемого в убийстве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве двух девушек в Дагестане при задержании напал на полицейского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД Дагестана.

Начальник уголовного розыска Ленинского района Махачкалы получил ножевое ранение, он выстрелил в подозреваемого из табельного оружия и ранил его, сказал собеседник агентства. Оба госпитализированы.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Дагестан сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух и более человек (ч.2 ст. 105 УК РФ).

5 февраля в 21:30 по московскому времени в квартире дома в Махачкале в ванной комнате были обнаружены тела двух женщин.

Информированный источник уточнил агентству, что житель Махачкалы вызвал двух женщин, оказывающих услуги интимного характера. Когда они приехали, он заявил, что платить не намерен. Не приняв отказ, подозреваемый зарезал обеих потерпевших и перенес их тела в ванную, после чего скрылся.