Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли, еще трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Свердловской области в субботу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Позже руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил "Интерфаксу", что ДТП произошло в районе 7-го километра обхода Нижних Серег. На месте аварии организовано реверсивное движение. Автомобили, по словам Горелых, двигаются "медленно, но без затора".

Он добавил, что в качестве одной из версий случившегося рассматриваются погодные условия. "На территории Свердловской области шел мокрый дождь со снегом, а под вечер на севере Свердловской области резко подморозило", - пояснил Горелых.

Предварительно уже установлено, что автомобиль ВАЗ-2110 с госномерами республики Башкортостан двигался в сторону Екатеринбурга по склону вниз, а вверх, в сторону Михайловска, двигалась Skoda.

"Водитель "десятки" не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение. Четверо погибли в "десятке", один - в Skoda", добавил Горелых.

По его словам, трое пострадавших из Skoda после ДТП были доставлены в центральную районную больницу Нижних Серег, врачи реанимационно-хирургического отделения оказывают им необходимую помощь.