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В Забайкалье нарушено ж/д движение из-за схода вагонов с рельсов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Более десяти вагонов грузового поезда №9658 сошли с рельсов на железнодорожной станции Нанагры Забайкальской железной дороги в Могочинском районе, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Всего с рельсов сошли 14 вагонов. Движение остановлено. Нарушен габарит четного пути, наклонена одна электроопора.

В результате происшествия никто не пострадал.

Информация о происшествии поступила в МЧС 7 февраля в 6:30 по местному времени (0:30 по московскому времени) от оперативного дежурного ОАО "РЖД". К месту инцидента отправлена оперативная группа.

Забайкалье

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