Снегопад привел к отмене двух рейсов в краснодарском аэропорту

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара остается закрытым из-за ливневого снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе, с вечера 6 февраля город оказался под воздействием циклона. В очередной раз регион накрыл ливневый снегопад. Аэропорт останется закрытым до 11:00 по Москве 7 февраля.

Отмечается, что на данный момент отменены два рейса в Екатеринбург и Сочи, задержано 17 рейсов.

Четыре рейса находятся на запасном аэродроме. Рейс 1106 "Аэрофлота", следовавший из Шереметьево, и три рейса "Азимута" ушли на запасной аэродром в Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба.

Мобилизована техника и персонал для обработки аэродрома. Продолжается очистка взлетной полосы и рулежных дорожек. В аэровокзальном комплексе в стерильной зоне находятся более 350 пассажиров, в общей зоне - около 400. С пассажирами работают службы и представители аэропорта. Все пассажиры обеспечены напитками и горячим питанием.